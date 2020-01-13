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Торговая сделка США и Китая подстегнула цены на нефть

Торговая сделка США и Китая подстегнула цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Ожидается, что эта сделка будет способствовать стабилизации отношений между странами.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по киевскому времени составила 64,28 доллара за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% – до 58,11 доллара за баррель.

По материалам Сегодня
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