Торговая сделка США и Китая подстегнула цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Ожидается, что эта сделка будет способствовать стабилизации отношений между странами.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по киевскому времени составила 64,28 доллара за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% – до 58,11 доллара за баррель.