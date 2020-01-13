В украинской банковской системе есть три "слабых звена"

Не все средние и крупные банки с украинским капиталом сейчас стабильны, но НБУ тесно работает с их менеджментом и акционерами для улучшения ситуации.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«У нас есть три слабых звена, но пока там ничего критического. Мы с ними работаем. Они не восстановились полностью после кризиса, несмотря на то, что делали усилия. И наша задача – помочь им восстановиться. Не хочется никаких потрясений на рынке», – рассказала она.

НБУ не называет эти банки, но многие индикаторы публичны.

Например, нормативы НБУ нарушают многие банки с украинским частным капиталом.