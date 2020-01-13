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В ЕС могут принять закон, который заставит Apple перейти на разъем USB-C в смартфонах iPhone

В ЕС могут принять закон, который заставит Apple перейти на разъем USB-C в смартфонах iPhone

После того, как в 2018 году Apple перевела iPad Pro на универсальный разъем USB-C взамен проприетарного Lightning, все ждали логического продолжения — отказа от фирменного разъема Lightning и в смартфонах iPhone.

С того момента было множество слухов в пользу этого долгожданного шага, но Apple не торопится, оно и неудивительно — компания хорошо зарабатывает на продаже сертифицированных аксессуаров с разъемом Lightning. Вот только если Apple сама не решится на этот давно напрашивающийся шаг, то купертиновского гиганта заставят сделать этот как минимум для рынка Европы.

Еврокомиссия уже очень давно продвигает идею использования единого стандарта зарядки для мобильных устройств. До этого момента комиссия использовала метод пряника, по-доброму призывая производителей к использованию единого стандарта. Но, похоже, терпение законодателей закончилось и теперь они решительно настроены урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Разработку соответствующего законопроекта инициировала группа депутатов Европейского парламента.

По материалам ITC.ua
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