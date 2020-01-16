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Lexus готовится запустить в продажу свой первый электрокар

Lexus готовится запустить в продажу свой первый электрокар

Во второй половине 2020 года на рынок Европы выйдет электрокар Lexus UX 300e с заявленным запасом хода в 300 км.

Об этом сообщает пресс-служба бренда.

По данным Lexus, первый электрокар японской премиальной марки будет комплектоваться электромотором мощностью 150 кВт (201 к. с.) и 300 Нм пикового крутящего момента. До сотни авто сможет разгоняться за 7,5 секунды, а максимальная скорость составит – 160 км/час.

Двигатель получает питание от литий-ионной батареи мощностью 54,3 кВт-ч, традиционно расположенной в полу кузова, что обеспечивает более низкий центр тяжести и оптимальное распределение веса.

В Lexus заявляют, что электрокар сможет проехать без подзарядок около 300 км в соответствии с циклом испытаний WLTP. Быстрая зарядка позволит зарядить батареи на 80% за 50 минут, а стандартная – семь часов.

По материалам ТСН
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