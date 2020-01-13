В Китае открылся полностью роботизированный ресторан

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Китайский гигант Country Garden Holdings Co. Ltd. открыл свой первый ресторан, управляемый роботами. Ресторан под названием Foodom, расположенный в Новом городе Чжуцзян, в основном предлагает блюда кухни Шунде, родного города основателя Яна Гоцяна.
Официанты-роботы приветствуют клиентов у входа. Используя систему ИИ, они направляют клиентов на свои места, рекомендуют специальные предложения дня и принимают заказы. Пища доставляется на столы через ленточный конвейер. Ресторан использует роботов, чтобы готовить, доставлять еду, принимать заказы и вести клиентов.
Говорят, что роботы приобрели свои навыки у 10 лучших шеф-поваров, используя компьютерную программу, чтобы отслеживать все детали, такие как контроль температуры, ингредиенты и время приготовления. Программа многократно настраивается для достижения требуемого уровня точности. Только на кухне есть 32 робота, готовящих еду.
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