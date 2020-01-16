Сколько человек пересекли границу Украины в 2019 году

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В течение 2019 года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Все больше путешественников, как в Украине так и за ее пределы, предпочитают воздушный транспорт.
В 2019 украинскую границу пересекли:
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По результатам опроса International Republican Institute, украинцы чаще всего путешествуют:
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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