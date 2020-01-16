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Сколько человек пересекли границу Украины в 2019 году

Сколько человек пересекли границу Украины в 2019 году

В течение 2019 года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Все больше путешественников, как в Украине так и за ее пределы, предпочитают воздушный транспорт.

В 2019 украинскую границу пересекли:

  • самолетами – более 20,6 млн человек (+23 % по сравнению с 2018), из них украинцев – 15,1 млн человек;
  • морским транспортом – почти 400 тысяч человек (+11,5 %).
  • на сухопутных участках госграницы Украины с Евросоюзом пассажиропоток в 2019 остался на уровне 2018-го – более 36,7 млн человек.

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  • пассажиропоток на украинско-российской границе – менее 10 млн. (-10%), из них украинцев – 7 млн человек.
  • пассажиропоток на границе с Беларусью (-9 %) и Молдовой (-6,1 %).

Справка Finance.ua:

По результатам опроса International Republican Institute, украинцы чаще всего путешествуют:

  • в другой регион Украины – 56%;
  • в страны Европы – 27%;
  • в страны СНГ – 17%;
  • на иностранные курорты (Египет, Турция и др) – 16%.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
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