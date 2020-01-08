Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение года

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В Министерстве социальной политики рассказали, как в 2020 году изменится размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в FACEBOOK.
Как возрастет размер доплаты:
Как отмечается, в Украине 5272 получателя доплат.
Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.
В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре возрастет минимальная пенсия для всех граждан.
Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума в 2020 году:
Минимальная пенсия в течение 2020 году должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
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