Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение года

В Министерстве социальной политики рассказали, как в 2020 году изменится размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в FACEBOOK.

Как возрастет размер доплаты:

с 01.01.2020: 1638 грн;

с 01.07.2020: 1712 грн;

с 01.12.2020: 1769 грн.

Как отмечается, в Украине 5272 получателя доплат.

Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре возрастет минимальная пенсия для всех граждан.

Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума в 2020 году:

тем, кто получает минимум;

тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий)

тем, у кого стаж свыше нормы.

Минимальная пенсия в течение 2020 году должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Справка Finance.ua:

Для выхода на пенсию в 2020 году по достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.