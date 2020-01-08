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Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение года

Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение года

В Министерстве социальной политики рассказали, как в 2020 году изменится размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в FACEBOOK.

Как возрастет размер доплаты:

  • с 01.01.2020: 1638 грн;
  • с 01.07.2020: 1712 грн;
  • с 01.12.2020: 1769 грн.

Как отмечается, в Украине 5272 получателя доплат.

Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре возрастет минимальная пенсия для всех граждан.

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Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума в 2020 году:

  • тем, кто получает минимум;
  • тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий)
  • тем, у кого стаж свыше нормы.

Минимальная пенсия в течение 2020 году должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Справка Finance.ua:

  • Для выхода на пенсию в 2020 году по достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.
  • С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.
По материалам Finance.UA
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