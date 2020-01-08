Биткоин подорожал на 20% с начала года

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Запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group может ускорить рост криптовалюты, полагают аналитики.
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина выросла на 5,5% – до 8574 долларов – на торгах во вторник. А в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожал почти на 20%. Об этом сообщает Bloomberg 14 января.
“Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост”, – заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр и предположил, что это может стать “началом нового восходящего тренда”.
Также отмечается, что нынешний январь стал лучшим для биткоина с 2012 года.
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