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Биткоин подорожал на 20% с начала года

Биткоин подорожал на 20% с начала года

Запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group может ускорить рост криптовалюты, полагают аналитики.

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина выросла на 5,5% – до 8574 долларов – на торгах во вторник. А в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожал почти на 20%. Об этом сообщает Bloomberg 14 января.

“Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост”, – заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр и предположил, что это может стать “началом нового восходящего тренда”.

Также отмечается, что нынешний январь стал лучшим для биткоина с 2012 года.

По материалам Корреспондент.net
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