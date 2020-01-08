Как оплатить долг за водоснабжение в рассрочку - советы Киевводоканала

Киевляне, у которых есть долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

“У вас есть долг за холодную воду? Заключите договор реструктуризации и оплачивайте задолженность частями”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

если сумма долга составляет менее 3 тысяч гривен, необходимо обратиться в “Центры коммунального сервиса”;

если долг от 3 до 10 тысяч гривен, обратиться в Расчетный департамент по адресу: ул. Электротехническая, 16, кабинет 404;

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при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о праве собственности на квартиру, выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество, доверенность, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Размер платежей:

общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности, не должна превышать 25% доходов, совокупного дохода всех членов семьи, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

Срок реструктуризации:

задолженность за ЖКУ реструктуризируется на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации.

Справка Finance.ua:

С января по ноябрь 2019 года в Киеве назначили субсидии 254 тысячам домохозяйств.