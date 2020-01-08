0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Как оплатить долг за водоснабжение в рассрочку - советы Киевводоканала

Как оплатить долг за водоснабжение в рассрочку - советы Киевводоканала

Киевляне, у которых есть долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

“У вас есть долг за холодную воду? Заключите договор реструктуризации и оплачивайте задолженность частями”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

  • если сумма долга составляет менее 3 тысяч гривен, необходимо обратиться в “Центры коммунального сервиса”;
  • если долг от 3 до 10 тысяч гривен, обратиться в Расчетный департамент по адресу: ул. Электротехническая, 16, кабинет 404;

Читайте также: Неофициально трудоустроенных лишат субсидии – законопроект О труде

  • при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о праве собственности на квартиру, выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество, доверенность, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Размер платежей:

  • общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности, не должна превышать 25% доходов, совокупного дохода всех членов семьи, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

Как сэкономить на коммуналке 🧐

Срок реструктуризации:

  • задолженность за ЖКУ реструктуризируется на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации.

Справка Finance.ua:

  • С января по ноябрь 2019 года в Киеве назначили субсидии 254 тысячам домохозяйств.
  • С 1 января 2020 тем, кто захочет перейти на наличную форму субсидий, разрешат произвести переход в любое время. Раньше субсидианты должны были принять решение, в какой форме получать выплату, до 15 октября.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.