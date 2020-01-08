Как оплатить долг за водоснабжение в рассрочку - советы Киевводоканала

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Киевляне, у которых есть долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.
“У вас есть долг за холодную воду? Заключите договор реструктуризации и оплачивайте задолженность частями”, – говорится в сообщении.
Что для этого необходимо:
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Размер платежей:
Срок реструктуризации:
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