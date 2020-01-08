Стоимость аренды квартир в регионах Украины (данные за 2019 год)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госкомстата.

Как отмечается, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн.

Стоимость аренды квартир в регионах по данным статистического ведомства:

Киев – 7538 грн;

Одесская область – 5429 грн;

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Львовская область – 4706 грн;

Харьковская – 4518 грн;

Закарпатская – 3895 грн;

Волынская – 2797 грн;

Ивано-Франковская – 2231 грн;

Сумская – 2118 грн;

Луганская – 2056 грн.

Справка Finance.ua:

По данным аналитического центра DOM .RIA, в течение 2019 года в Украине появились 482 новых объекта недвижимости. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.