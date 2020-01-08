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Стоимость аренды квартир в регионах Украины (данные за 2019 год)

Стоимость аренды квартир в регионах Украины (данные за 2019 год)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госкомстата.

Как отмечается, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн.

Стоимость аренды квартир в регионах по данным статистического ведомства:

  • Киев – 7538 грн;
  • Одесская область – 5429 грн;

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  • Львовская область – 4706 грн;
  • Харьковская – 4518 грн;
  • Закарпатская – 3895 грн;
  • Волынская – 2797 грн;
  • Ивано-Франковская – 2231 грн;
  • Сумская – 2118 грн;
  • Луганская – 2056 грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным аналитического центра DOM.RIA, в течение 2019 года в Украине появились 482 новых объекта недвижимости. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.
  • Как свидетельствует аналитика портала OLX Недвижимость, цены на одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в Киеве во втором полугодии 2019 года выросли в среднем на 11%, или на $7150.
По материалам Finance.UA
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