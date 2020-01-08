"Укроборонпром" передаст девять предприятий на малую приватизацию

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Фонд государственного имущества опубликовал список объектов малой приватизации, среди них 9 госпредприятий концерна “Укроборонпром”.
Данные Фонда госимущества опубликованы в газете ведомства “Ведомости приватизации”.
Сообщается, что фонд планирует продать 100% акций ПАО “Херсонский завод “Судмаш”, уставный капитал которого составляет 67,235 миллиона гривень, а также комплексы восьми оборонных предприятий.
Речь идет о “Винницком авиационном заводе – “ВИАЗ”, “Запорожском автомобильном ремонтном заводе”, “Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе”, госпредприятии “171 Черниговский ремонтный завод”, “Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения”, “Харьковском заводе транспортного оборудования”.
Также в перечне представлены киевские предприятия – “Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления” и госпредприятие “Укроборонресурсы”.
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