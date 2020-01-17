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Представлен умный козырек для авто – Bosch Virtual Visor

Представлен умный козырек для авто – Bosch Virtual Visor

По данным исследователей, в солнечные дни риск аварий на дорогах увеличивается примерно на 16%. Привычные козырьки не всегда спасают водителя от яркого света, поэтому компания Bosch представила умную панель, которая защищает от солнечного света и не уменьшает обзор водителю.

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Компания Bosch назвала устройство Virtual Visor. При активации система самостоятельно определяет, какие поля нужно затемнить, чтобы защитить глаза водителя от света, сообщается на официальном сайте компании.

Куда должна упасть тень, вычисляет искусственный интеллект, основываясь на данных со встроенной камеры. Таким образом, большая часть козырька остается прозрачной и не мешает обзору.

Представители Bosch отметили, что Virtual Visor признали “Лучшей инновацией” на CES 2020. При этом компания не раскрыла планы по реализации проекта.

По материалам Телеграф
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