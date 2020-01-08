Bosch и Mercedes-Benz тестируют беспилотники для каршеринга

Bosch и Mercedes-Benz объединили усилия для создания каршерингового сервиса с использованием беспилотных автомобилей.

Об этом сообщают пресс-службы производителей. Пока услуга предоставляется на дорогах калифорнийского города Сан-Хосе в Силиконовой долине.

Для безопасности на первом этапе беспилотные Mercedes-Benz S-Class курсируют между западным Сан-Хосе и центром города под контролем водителя. Забронировать поездку можно через приложение, разработанное подразделением Daimler Mobility.

Тестовые испытания помогут дальнейшему развитию системы автономного управления стандарта SAE Level 4/5, а также интеграции беспилотных автомобилей в систему общественного транспорта и каршеринга. Подготовка к запуску сервиса велась с августа по ноябрь 2019 года совместно с городскими властями и общественными организациями Сан-Хосе.

Интересно, что еще в 2017 году Сан-Хосе стал первым городом в США, который привлек частные компании для проведения дорожных испытаний беспилотников и анализа работы инновационных технологий в реальных условиях.

Например, система кругового обзора на 360 градусов, которой обладают автономные автомобили, в условиях загруженного городского трафика поможет повысить безопасность движения, а плавность движения беспилотников – улучшить ситуацию с трафиком.

“Мы хотим больше узнать о том, как автономные транспортные средства могут улучшить безопасность и сократить заторы, а также сделать мобильность более доступной. Проект Bosch и Mercedes-Benz взаимосвязан с масштабными целями Сан-Хосе как “умного города” и поможет нам сформулировать принципы для работы с новыми технологиями в транспортной системе будущего”, − рассказывает Долан Беккель, директор департамента инновационного развития Сан-Хосе.

“Технология автономного управления должна быть надежной и безопасной. Для этого нам необходимо проводить такие тесты, как в Сан-Хосе”, − говорит доктор Майкл Фаустен, руководитель отдела инженерного управления городским автоматизированным вождением компании Bosch.

“Это не просто автономные транспортные средства, которые нужно проверить в работе. Сейчас нам также нужно убедиться, что беспилотники могут стать частью городской мобильности”, – говорит доктор Уве Келлер, глава отдела автономного вождения Mercedes-Benz.

Совместный проект Bosch и Mercedes-Benz по созданию беспилотных автомобилей существует уже более двух с половиной лет и направлен на создание системы автономного управления стандарта SAE Level 4/5. В рамках программы предусмотрена разработка программного обеспечения, которое можно интегрировать в любое транспортное средство.