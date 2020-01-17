Samsung установила рекорд на рынке 5G-смартфонов

Компания Samsung Electronics в 2019 году отгрузила более 6,7 миллиона 5G-смартфонов Galaxy по всему миру. В ноябре 2019 года Samsung заняла 53,9% мирового рынка смартфонов 5G, представив пять устройств с поддержкой сетей нового поколения: Galaxy S10 5G, Note10 5G и Note10 + 5G, а также Galaxy A90 5G и Galaxy Fold 5G.

В 2020 году Samsung планирует расширить портфолио устройств с поддержкой сетей нового поколения. Так, на CES 2020, компания представила Galaxy Tab S6 5G – первый планшет 5G, который появится в продаже в Корее в первом квартале 2020 года.

Читайте также: Samsung показала 5G-консоль для автомобилей будущего

“Смартфоны 5G составили 1% мировых продаж смартфонов в 2019 году. Несмотря на это, 2020 год станет переломным годом, когда продажи 5G-смартфонов составят 18% от общего объема продаж смартфонов в мире. Samsung является одним из ведущих игроков, стимулирующих развитие рынка 5G в 2019 году, предлагая комплексные решения 5G от стандартов 3GPP, полупроводников и мобильных устройств до сетевого оборудования. На ближайшие 10 лет у Samsung есть большие возможности для развития 5G”, – заявил Нил Шах, вице-президент по исследованиям в Counterpoint Research.