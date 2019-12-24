Samsung показала 5G-консоль для автомобилей будущего (фото, видео)

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На выставке CES 2020 Samsung продемонстрировала собственное видение того, как может выглядеть автомобильная консоль машин будущего. Digital Cockpit 2020 оснащена мощным специализированным процессором Samsung Exynos Auto V9 и работает под управлением ОС Android 10. Особенность устройства в том, что оно синхронизировано сразу с восемью камерами и дисплеями, размещёнными в автомобиле.
Для взаимодействия с окружающим миром Digital Cockpit 2020 фиксирует показания с восьми камер и восьми дисплеев. При этом активно задействовано использование 5G-сетей, способных обеспечить достаточную скорость передачи данных. Вся информация, по задумке Samsung, должна отправляться с автомобиля на специальный хаб, расположенный в офисе или дома владельца.
Компания не забыла и об интеграции собственного голосового ассистента Bixby. Помимо основного большого широкоформатного дисплея Digital Cockpit 2020 дополнен сенсорным дисплеем в области селектора коробки передач и на пассажирских сидениях. Ещё один 53,7-дюймовый экран установлен в тыльной части кузова, благодаря которому владелец концептуального авто может предупредить следующих сзади водителей, отправив сообщение.
В концептуальной системе дисплеи размещены повсеместно: от приборной панели до ручек регулировки температуры и системы кондиционирования. Каждое кресло оснащено акустическими динамиками, а над мультимедийными возможностями экосистемы Digital Cockpit 2020 Samsung работала с гуру индустрии HARMAN.
Также была представлена технология 5G Telematics Control Unit (TCU), которая позволяет водителю получать необходимую информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, просматривать HD-карты высокого разрешения и видеть риск возникновения небезопасной ситуации на дороге, а также мониторить «мёртвые» зоны. Наконец, Samsung продемонстрировала новый тип антенн, позволяющими сделать взаимодействие с телематическим блоком управления более эффективным и отказаться от традиционного «акульего плавника», ставшего неотъемлемым элементом экстерьера большинства современных автомобилей.
В рамках выставки CES 2020 автопроизводитель BMW заявил, что планирует представить первый автомобиль с системой Digital Cockpit 2020 BMW iNEXT уже в 2021 году.
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