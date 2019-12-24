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Samsung показала 5G-консоль для автомобилей будущего (фото, видео)

Samsung показала 5G-консоль для автомобилей будущего (фото, видео)

На выставке CES 2020 Samsung продемонстрировала собственное видение того, как может выглядеть автомобильная консоль машин будущего. Digital Cockpit 2020 оснащена мощным специализированным процессором Samsung Exynos Auto V9 и работает под управлением ОС Android 10. Особенность устройства в том, что оно синхронизировано сразу с восемью камерами и дисплеями, размещёнными в автомобиле.

Для взаимодействия с окружающим миром Digital Cockpit 2020 фиксирует показания с восьми камер и восьми дисплеев. При этом активно задействовано использование 5G-сетей, способных обеспечить достаточную скорость передачи данных. Вся информация, по задумке Samsung, должна отправляться с автомобиля на специальный хаб, расположенный в офисе или дома владельца.

Компания не забыла и об интеграции собственного голосового ассистента Bixby. Помимо основного большого широкоформатного дисплея Digital Cockpit 2020 дополнен сенсорным дисплеем в области селектора коробки передач и на пассажирских сидениях. Ещё один 53,7-дюймовый экран установлен в тыльной части кузова, благодаря которому владелец концептуального авто может предупредить следующих сзади водителей, отправив сообщение.

В концептуальной системе дисплеи размещены повсеместно: от приборной панели до ручек регулировки температуры и системы кондиционирования. Каждое кресло оснащено акустическими динамиками, а над мультимедийными возможностями экосистемы Digital Cockpit 2020 Samsung работала с гуру индустрии HARMAN.

Также была представлена технология 5G Telematics Control Unit (TCU), которая позволяет водителю получать необходимую информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, просматривать HD-карты высокого разрешения и видеть риск возникновения небезопасной ситуации на дороге, а также мониторить «мёртвые» зоны. Наконец, Samsung продемонстрировала новый тип антенн, позволяющими сделать взаимодействие с телематическим блоком управления более эффективным и отказаться от традиционного «акульего плавника», ставшего неотъемлемым элементом экстерьера большинства современных автомобилей.

В рамках выставки CES 2020 автопроизводитель BMW заявил, что планирует представить первый автомобиль с системой Digital Cockpit 2020 BMW iNEXT уже в 2021 году.

По материалам 4PDA
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