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Наличных денег вне банков стало больше

Наличных денег вне банков стало больше

В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Как росла денежная база:

  • денежная масса в декабре выросла на 7,7% до 1 435,027 млрд гривен, в 2019 году – увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен;
  • объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 7,2% до 385,333 млрд гривен;
  • объем наличных в 2019 году увеличился на 6% с 363,629 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка, доля безналичных расчетов платежными картами в Украине за первое полугодие 2019 выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 – 49,6% и 49,2% соответственно).
  • Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.

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По материалам Finance.UA
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