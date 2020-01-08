Наличных денег вне банков стало больше

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В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.
Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.
Как росла денежная база:
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