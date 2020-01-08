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Основной проблемой украинской экономики является высокий госдолг - эксперт

Основной проблемой украинской экономики является высокий госдолг - эксперт

Государственный долг Украины к концу 2019 года составил менее 50% от ВВП, что демонстрирует значительное улучшение по сравнению с ситуацией конца 2016 года, когда он составлял 81% ВВП. Тем не менее, его обслуживание до сих пор остается одной из самых больших проблем украинской экономики, пишет д.э.н., профессор, член Совета НБУ, заместитель исполнительного директора Совета директоров МВФ от Украины в 2013–2017 годах Александр Петрик в своем материале для ZN.UA.

“Проблема финансирования внешнего долга в условиях значительных выплат в следующих годах остается серьезной, несмотря на улучшение его структуры, в том числе и по срокам погашения, а также на снижение курсового риска и уменьшение соотношения долга к ВВП”, – отмечает автор.

Правительство, имея целью финансирование дефицита бюджета и долговых выплат, за 11 месяцев 2019 года вышло на рынок со значительными предложениями ОВГЗ. За указанный период Министерство финансов разместило на первичном рынке ОВГЗ на 213 млрд грн, 4,1 млрд долл. США и 0,2 млрд евро. В сумме это поспособствовало увеличению национального долга в национальной валюте и в целом ухудшению ценовой конкурентоспособности экономики.

Тем не менее, отмечает автор, это приемлемая цена за снижение суммы государственного долга в иностранной валюте, увеличение его срочности и устойчивости, а также снижение валютных рисков. Однако правительству все равно еще есть куда работать в этом направлении, так как общего наличия крупной экономической проблемы госдолга принятые меры не сняли.

По материалам Зеркало Недели
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