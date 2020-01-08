Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,69 грн до 23,97 грн (+1,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 23,74/23,77 до 23,91/23,93 (+0,7%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 23,51/24,01 до 23,79/24,12 (+1,2%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,1% до 1,4% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
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Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что в НБУ не ожидают, что курс гривны по отношению к иностранным валютам существенно снизится в начавшемся году. По его словам, предложение валюты на рынке в конце прошлого года было весьма существенным, что и повлияло на ее стоимость. Прежде всего, это связано с значительнымиинвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили около $4 млрд за год. При этом НБУ выкупил с рынка почти $8 млрд излишней валюты.
По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках – около 23,9/24,2 грн”, – прогнозирует эксперт.
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