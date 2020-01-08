Жилье по государственной программе приобрели более 1600 семей

1647 семей заключили договоры с Государственным фондом поддержки молодежного жилищного строительства в 2019 году.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

«1647 украинских семьи получили возможность решить свои жилищные вопросы через программы, которые администрирует Госмолоджилье. Правительство сделало все возможное, чтобы хотя бы часть тех людей, которые нуждаются в обеспечении жильем, смогли решить этот вопрос», – сказала министр.

Читайте также: Киевские хрущевки планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года

По ее словам, правительство увеличило на 300 млн гривен финансирование по программе «Доступное жилье», а также ввело новую бюджетную программу льготного долгосрочного государственного кредитования на 200 млн грн для приобретения жилья ВПО и участников АТО/ООС.

В целом, в 2019 году Госмолоджилье заключило договоров на сумму 861 млн грн:

за счет государственного бюджета и средств уставного капитала Госмолоджилья – 1210 договоров на 609 млн грн;

за счет местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.

Справка Finance.ua:

Лев Парцхаладзе отмечал, что ипотечное кредитование со средней ставкой в 8% должно быть доступно в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.