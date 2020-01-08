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Размеры местных налогов в 2020 году

Размеры местных налогов в 2020 году

Рост минимальной зарплаты обусловил увеличение суммы большинства местных налогов для бизнеса и физических лиц.

Об этом сообщает портал Интерактивная бухгалтерия.

Размеры местных налогов:

  • Налог на недвижимость – размер не должен превышать 1,5% размера минимальной зарплаты – 70,85 грн (4723 грн х 1,5%);
  • сбор за парковку авто определяют за 1 кв. м площади земельного участка, отведенного для парковки, в размере до 0,075% минимальной зарплаты – 3,54 грн (4723 грн х 0,075%);

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  • транспортный налог (для владельцев легковых авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых – более 375 размеров минимальной заработной платы) – 1 771 125 грн (4723 грн х 375);
  • туристический сбор – до 0,5% минималки за каждые сутки временного размещения для туризма и до 5% для въездного туризма для одного человека – 23,62 грн (для внутреннего туризма) и 236,15 грн ( для въездного туризма).

Справка Finance.ua:

Минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 грн.

  • С 1 января в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
  • Депутаты намерены начать подготовку к налоговой реформе и объединить НДФЛ, ЕСВ и военный сбор в один налог.
По материалам Finance.UA
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