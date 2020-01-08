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Транзит газа снизил тарифы на его транспортировку в несколько раз - Витренко

Транзит газа снизил тарифы на его транспортировку в несколько раз - Витренко

Договор о транзите российского газа в Европу через Украину позволил снизить тарифы на поставку газа для украинских потребителей.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в FACEBOOK.

“Транзит действительно был нужен среди прочего для того, чтобы можно было снизить цену на газ для населения. Эта задача стоит перед руководством государства, и это понимала команда, которая работала над новым контрактом с украинской стороны”, – отметил Витренко.

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По его словам, благодаря сохранению транзита по территории Украины тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей уменьшатся. Это важно как для бытовых, так и для промышленных потребителей газа, для конкурентоспособности экономики.

Справка Finance.ua:

  • 30 декабря Украина и Российская Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
  • Генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявлял, что тариф для населения уменьшился в два раза: при запланированной цене в 289 грн, тариф будет на уровне 124 грн.
По материалам Finance.UA
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