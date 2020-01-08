Убытки Британии из-за Brexit уже достигли $170 миллиардов - Bloomberg

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Экономический ущерб Великобритании в связи с выходом из Евросоюза уже достиг 170 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствуют данные исследования Bloomberg Economics.
«Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов», – говорится в сообщении.
По прогнозу Bloomberg, основанном на анализе отставания страны от Большой семерки в 2016-2019 годах, экономические потери Великобритании от Brexit достигли 265 млрд долларов.
Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него.
Теперь законопроекту о выходе Соединенного Королевства из ЕС еще предстоит пройти через голосование в Палате лордов. Премьер уже призвал ее членов не вносить никаких поправок в документ, чтобы в очередной раз не задержать процесс Brexit. Ожидается, что это соглашение вступит в силу уже в ближайшие недели.
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