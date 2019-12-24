Фонд гарантирования продает пул активов Дельта банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул активов неплатежеспособного АО «Дельта Банк» по стартовой цене в 549 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“31 января 2020 года в системе ProZorro.Продажи назначен аукцион по реализации пула активов неплатежеспособного АО «Дельта Банк». Часть из этих активов находятся под залогом Национального Банка Украины”, – говорится в сообщении.

В состав пула вошли права требования по 44 кредитам юридических лиц и 2 позиции дебиторской задолженности, находящиеся на балансе АО «Дельта Банк».

Средняя просроченная задолженность по кредитам – 8 лет. Общая задолженность по договорам составила 2 504 млн грн. По всем кредитам продолжаются судебные производства, 13 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула – 549 млн грн. В обеспечении по кредитам, в частности, торговый центр и гостиница в Ивано-Франковской обл. Многое из обеспечения было выведено или потеряло свою ценность. Торги пройдут по голландской модели аукциона.