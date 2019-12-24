0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Фонд гарантирования продает пул активов Дельта банка

Фонд гарантирования продает пул активов Дельта банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул активов неплатежеспособного АО «Дельта Банк» по стартовой цене в 549 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“31 января 2020 года в системе ProZorro.Продажи назначен аукцион по реализации пула активов неплатежеспособного АО «Дельта Банк». Часть из этих активов находятся под залогом Национального Банка Украины”, – говорится в сообщении.

В состав пула вошли права требования по 44 кредитам юридических лиц и 2 позиции дебиторской задолженности, находящиеся на балансе АО «Дельта Банк».

Средняя просроченная задолженность по кредитам – 8 лет. Общая задолженность по договорам составила 2 504 млн грн. По всем кредитам продолжаются судебные производства, 13 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула – 549 млн грн. В обеспечении по кредитам, в частности, торговый центр и гостиница в Ивано-Франковской обл. Многое из обеспечения было выведено или потеряло свою ценность. Торги пройдут по голландской модели аукциона.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.