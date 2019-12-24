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Иностранцы хотят приобрести не более 15% арендуемых сельхозземель, - датская Agromino

Иностранцы хотят приобрести не более 15% арендуемых сельхозземель, - датская Agromino

Владеющая сельскохозяйственными активами в Украине компания Agromino (ранее Trigon Agri, Дания) считает, что агрохолдинги с иностранными инвестициями или находящиеся во владении иностранцев приобретут не более 10-15% арендуемых ими сельскохозяйственных земель после открытия рынка земли.

Об этом сообщил мажоритарный собственник компании Петр Крогман в интервью изданию “НВ. Бизнес”.

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“Покупка земли требует огромных инвестиций, поэтому мы не планируем выкупать большие площади. Я думаю, что другие агрохолдинги поступят таким же образом и приобретут не более 10−15% площадей. Пайщики массово тоже не стремятся продавать землю”, – сказал он.

Также Крогман считает целесообразной идею позволить иностранцам выкупать только ранее арендованную землю и осуждает запрет на продажу им земли в целом, поскольку это может пагубно сказаться на репутации Украины.

Кроме того, по его словам, полный запрет на продажу земли иностранцам установит цену на землю не более 2 тыс. евро за га.

“После вступления такой нормы в силу иностранные агрохолдинги, которые работают в Украине, могут потерять свои земли и инвестиции. Кто их заберет? Рейдеры”, – прокомментировал Крогман.

По материалам НВ
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