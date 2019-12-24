Скидки не для всех: где в Киеве не уменьшится плата за коммуналку

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Согласно вступившему в силу постановлению Кабмина, стоимость тепла и горячей воды, которые вырабатываются от природного газа, в домах киевлян должна снизиться на 22-23%.
Платежки с новыми суммами к оплате жители Киева получат уже на следующей неделе. Об этом пишет сайт Сегодня.
“При этом тариф на тепло и горячее водоснабжение остался без изменений. Постановление Кабмина позволяет без изменений тарифа и его структуры вносить корректировку в платежках по начислению к оплате. В среднем киевляне заплатят на 300-400 гривен меньше с каждого лицевого счета. Такая скидка будет только для домов, которым горячую воду и тепло поставляет КП “Киевтеплоэнерго”, а это более 90% потребителей столицы. Только часть Дарницкого и Днепровского районов эту скидку не получат, поскольку данные услуги им предоставляют от ТЭЦ, которая работает на угле”, – пояснили в КГГА.
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Цифры в платежках зависят от погоды и среднесуточной температуры воздуха. Погода в декабре была не теплее, чем в ноябре, поэтому не стоит ожидать, что платежки будут сильно отличаться от тех, которые потребители получили в декабре.
Также важно понимать, какое количество тепла потребляет весь дом. Если здание оборудовано домовым счетчиком, то такая стоимость и будет представлена к оплате.
В КП “Киевтеплоэнерго” поясняют, что не могут оперативно регулировать температуру теплоносителя и работают по температурному графику, который разрабатывается на каждый месяц.
“В Киеве большую часть теплоносителя вырабатывают две ТЭЦ, плюс котельные. Они не маневренные и не индивидуальные. Поэтому трижды в день изменять температуру теплоносителя невозможно технически. Почему? Это грозит масштабными авариями. Поскольку резкое изменение давления и температуры может привести в взрыву или мощному гидравлическому удару”, – поясняют в КГГА.
Там уверяют, что регулировать температуру теплоносителя можно после установки индивидуального теплового пункта для дома.
“Установка теплового пункта по городской программе 70 на 30 окупается за 1-2 отопительных периода. Некоторые ОСМД буквально за один сезон окупили установку такого теплового пункта. После этого идет чистая экономия. В аномально теплые месяцы члены ОСМД экономят колоссальные средства и этих денег хватит не на один тепловой пункт или другие нужды дома. Стоимость теплового пункта – от 300-400 тысяч гривен”, – добавляют в КГГА.
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