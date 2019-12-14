Треть украинцев не почувствовали снижения цены на газ - Гончарук

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Около 35% украинцев не ощутили снижения цены на газ, ведь тарифы на тепло остались на прошлогоднем уровне.
Об этом на заседании Совета развития общин и территорий сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.
“У нас в Украине есть два типа поставки. Примерно 15 млн домохозяйств – это то, с чем мы сейчас работаем. Примерно 65% из них – это индивидуальное отопление. Это означает, что усилия, направленные на минимизацию цен на газ, уже ощутимы для людей. Мы должны поговорить о 35% населения, которые используют централизованное отопление. Сейчас цена на газ – 5132 грн за 1 тыс. кубометров. Это значительно ниже, чем в четвертом квартале прошлого года. Мы не можем на это не реагировать, люди должны это почувствовать”, – сказал Гончарук.
По его словам, тариф на тепло на 75% формируется с учетом тарифа на газ.
“Если газ подешевел на 30%, это означает, что это должно отразиться в тарифе (на тепло. – Ред.). По всей стране тарифы разные, но в них заложена цена газа 7 482 грн за 1 тыс. кубометров”, – отметил Премьер.
Он рассказал о решении правительства, которое позволит откорректировать платежку по рыночному принципу.
“Мы на правительстве приняли постановление, которое позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. Фактически вы можете откорректировать платежку на разницу рыночной цены и той цены, которая в платежке. Это право, мы не можем обязать. По нашим расчетам, уже в декабре человек может получить на 300-400 грн меньше (до оплаты. – Ред.)”, – добавил Гончарук.
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