Какие улицы в центре столицы отремонтируют в 2020 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В центре города капитального ремонта ожидают три объекта.
Об этом сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.
Дорожные объекты, которые отремонтируют в центре Киева в 2020 году:
«Здесь смежные работы сначала проведет Национальная опера Украины. Дело в том, что под площадью находятся подземные помещения театра. Их крайне нужно ремонтировать, и это сделают «открытым способом». Недавно с руководителем театра Петром Чуприной согласован график выполнения работ. Сначала поднимем покрытие площади. В подземных помещениях проведут капремонт, через открытые части загрузят оборудование для театра. После этого мы сделаем новое покрытие площади, новые лестницы, освещение», – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят повысить штрафы пешеходам7 ч. назад - 1313 20
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаВчера, 20:47 - 1848 11
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 3742 7
Индексацию зарплаты хотят отменить5 ч. назад - 5364 5
Угроз падения гривны нет — НацбанкВчера, 21:00 - 2806 5
Индексацию зарплаты хотят отменить5 ч. назад - 5364 5
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силу4 ч. назад - 3628 3
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работника3 ч. назад - 2879 1
Угроз падения гривны нет — НацбанкВчера, 21:00 - 2806 5
Межбанк: давление на гривну усиливается9 ч. назад - 2767
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 735 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7346 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3154 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3028 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2372 1