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Какие улицы в центре столицы отремонтируют в 2020 году

Какие улицы в центре столицы отремонтируют в 2020 году

В центре города капитального ремонта ожидают три объекта.

Об этом сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.

Дорожные объекты, которые отремонтируют в центре Киева в 2020 году:

  • Пейзажная аллея. По плану, здесь заменят дорожное покрытие, освещение, сделают подсветку лучших скульптур, укрепят подпорную стену. Также будут сделаны новые смотровые площадки и лестницы в зеленую зону.
  • Софийская площадь. «До сих пор продолжаются переговоры с Министерством культуры и руководством Софийского заповедника относительно некоторых моментов в проекте. Если наконец будет найден общий язык, то начнем работы в теплый период года», – сказал Густелев.
  • Театральная площадь. Есть проект реконструкции.

«Здесь смежные работы сначала проведет Национальная опера Украины. Дело в том, что под площадью находятся подземные помещения театра. Их крайне нужно ремонтировать, и это сделают «открытым способом». Недавно с руководителем театра Петром Чуприной согласован график выполнения работ. Сначала поднимем покрытие площади. В подземных помещениях проведут капремонт, через открытые части загрузят оборудование для театра. После этого мы сделаем новое покрытие площади, новые лестницы, освещение», – сказал он.

По материалам Столичная недвижимость
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