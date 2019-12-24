В Украине появятся три Tesla Supercharger

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Компания Tesla установит в Украине как минимум три фирменные зарядные станции Supercharger.
Об этом рассказал у себя на FACEBOOK-странице основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.
“Tesla сегодня стала дороже Ford и GM вместе взятые. А еще я знаю где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger”, – говорится в сообщении.
По его словам, запуск состоится в первом квартале 2020 года. Где именно расположатся Supercharger — не сообщается, как и то, насколько актуальна карта запланированного покрытия. Станции, которые устанавливают в Европе, позволяют заряжать одновременно 4-10 автомобилей и поддерживают мощность до 120 кВ.
Стоимость использования варьируется в зависимости от страны и рассчитывается исходя из количества кВч. Например, в Польше один кВч обойдется в 1,24 злотых или 7,8 грн. Ряд моделей, например Model S и Model X определенного года выпуска получают бесплатный доступ к зарядкам.
В будущем речь может идти и о запуске фирменного сервиса. Сейчас ближайшая к Украине точка фирменного ТО находится в польской Варшаве, она заработала в 2019 году. Ближайшие Supercharger — тоже в Польше.
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