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В Украине появятся три Tesla Supercharger

В Украине появятся три Tesla Supercharger

Компания Tesla установит в Украине как минимум три фирменные зарядные станции Supercharger.

Об этом рассказал у себя на FACEBOOK-странице основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

“Tesla сегодня стала дороже Ford и GM вместе взятые. А еще я знаю где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger”, – говорится в сообщении.

По его словам, запуск состоится в первом квартале 2020 года. Где именно расположатся Supercharger — не сообщается, как и то, насколько актуальна карта запланированного покрытия. Станции, которые устанавливают в Европе, позволяют заряжать одновременно 4-10 автомобилей и поддерживают мощность до 120 кВ.

Стоимость использования варьируется в зависимости от страны и рассчитывается исходя из количества кВч. Например, в Польше один кВч обойдется в 1,24 злотых или 7,8 грн. Ряд моделей, например Model S и Model X определенного года выпуска получают бесплатный доступ к зарядкам.

В будущем речь может идти и о запуске фирменного сервиса. Сейчас ближайшая к Украине точка фирменного ТО находится в польской Варшаве, она заработала в 2019 году. Ближайшие Supercharger — тоже в Польше.

По материалам AIN.UA
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