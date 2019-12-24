Акции Tesla стали дороже, чем вместе взятые акции General Motor и Ford (график)

Впервые акции Tesla стали дороже,чем стоимость акций General Motor и Ford вместе взятых.

Об этом сообщает Reuters.

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Акции компании Илона Маска подскочили почти на 5% в среду, и зафиксировались на рекордных 492,14 долл. за одну штуку, увеличив свою рыночную капитализацию почти до 89 млрд долл.

Это на 2 млрд долл больше, чем стоимость General Motors и Ford (50 млрд долл и 37 млрд долл) вместе взятых.

На фоне неожиданной прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличения поставок и ускоренного налаживания производства на новом заводе в Китае, акции Tesla выросли более чем в два раза за последние три месяца.