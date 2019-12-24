0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 300 0

Акции Tesla стали дороже, чем вместе взятые акции General Motor и Ford (график)

Акции Tesla стали дороже, чем вместе взятые акции General Motor и Ford (график)

Впервые акции Tesla стали дороже,чем стоимость акций General Motor и Ford вместе взятых.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Tesla нарастила поставки электромобилей

Акции компании Илона Маска подскочили почти на 5% в среду, и зафиксировались на рекордных 492,14 долл. за одну штуку, увеличив свою рыночную капитализацию почти до 89 млрд долл.

Это на 2 млрд долл больше, чем стоимость General Motors и Ford (50 млрд долл и 37 млрд долл) вместе взятых.

На фоне неожиданной прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличения поставок и ускоренного налаживания производства на новом заводе в Китае, акции Tesla выросли более чем в два раза за последние три месяца.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.