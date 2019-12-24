Как оплачивать долевое участие в 2020 году

С 1 января 2020 года начался летний переходный период, в который уплата долевого участия будет осуществляться исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию. Эти средства будут направляться исключительно на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в FACEBOOK.

Начиная с 1 января 2021 года, институт долевого участия будет отменен.

Отныне долевое участие будет оплачиваться по следующим ставкам:

для нежилых объектов – 4% от общей сметной стоимости строительства;

для жилья – 2% от стоимости строительства, которая рассчитывается согласно основным показателям опосредованной стоимости постройки по регионам и утверждается соответствующим центральным органом исполнительной власти.

Если на момент начала действия Закона в населенном пункте действует меньший размер долевого участия, установленный органом местного самоуправления, то строители должны платить его.

Долевое участие не оплачивается в случае строительства:

объектов по заказу госорганов или органов местного самоуправления за счет средств государственного или местных бюджетов;

зданий учебных заведений, учреждений культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения,

домов жилищного фонда социального назначения и доступного жилья;

индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров,

хозяйственных построек, расположенных на соответствующих земельных участках,

объектов промышленности и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Отмена обязанности уплаты паевого взноса с 2021 года предусмотрена Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине”, который вступил в силу 17 октября 2019 года.