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Как оплачивать долевое участие в 2020 году

Как оплачивать долевое участие в 2020 году

С 1 января 2020 года начался летний переходный период, в который уплата долевого участия будет осуществляться исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию. Эти средства будут направляться исключительно на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в FACEBOOK.

Начиная с 1 января 2021 года, институт долевого участия будет отменен.

Отныне долевое участие будет оплачиваться по следующим ставкам:

  • для нежилых объектов – 4% от общей сметной стоимости строительства;
  • для жилья – 2% от стоимости строительства, которая рассчитывается согласно основным показателям опосредованной стоимости постройки по регионам и утверждается соответствующим центральным органом исполнительной власти.

Если на момент начала действия Закона в населенном пункте действует меньший размер долевого участия, установленный органом местного самоуправления, то строители должны платить его.

Долевое участие не оплачивается в случае строительства:

  • объектов по заказу госорганов или органов местного самоуправления за счет средств государственного или местных бюджетов;
  • зданий учебных заведений, учреждений культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения,
  • домов жилищного фонда социального назначения и доступного жилья;
  • индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров,

В каком городе выгоднее сдавать жилье

  • хозяйственных построек, расположенных на соответствующих земельных участках,
  • объектов промышленности и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • Отмена обязанности уплаты паевого взноса с 2021 года предусмотрена Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине”, который вступил в силу 17 октября 2019 года.
  • В Украине начала действовать упрощенная модель оценки недвижимости отныне субъект самостоятельно и безвозмездно получает оценку недвижимости.
По материалам Finance.UA
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