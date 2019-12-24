Как оплачивать долевое участие в 2020 году

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С 1 января 2020 года начался летний переходный период, в который уплата долевого участия будет осуществляться исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию. Эти средства будут направляться исключительно на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.
Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в FACEBOOK.
Начиная с 1 января 2021 года, институт долевого участия будет отменен.
Отныне долевое участие будет оплачиваться по следующим ставкам:
Если на момент начала действия Закона в населенном пункте действует меньший размер долевого участия, установленный органом местного самоуправления, то строители должны платить его.
Долевое участие не оплачивается в случае строительства:
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