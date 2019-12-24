Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривен

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Помимо дохода за транзит газа контракт с российским “Газпромом” создаст положительный эффект для экономики Украины за 5 лет в объеме около 150 млрд гривен.
Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон.
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По его словам, после подписания контракта экономика Украины помимо прямых поступлений получит много преимуществ.
“Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет, помимо доходной части за транзит, порядка 150 миллиардов гривен”, – заявил Макогон.
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