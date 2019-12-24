Газпром запустил газ через наземное продолжение «Северного потока-2»

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Российский газовый монополист Газпром запустил газ в наземное продолжение «Северного потока-2», пролегающее по территории Германии. Сам «Северный поток-2» пока не завершен: его строительство остановилось из-за санкций США.
Газ запустили по трубопроводу EUGAL, который называют наземным продолжением «Северного потока-2», для того, чтобы поддерживать этот трубопровод в рабочем состоянии. К EUGAL газ поступает из первого «Северного потока». Строительство второго пока заморожено.
Трубопровод EUGAL должен был поставлять газ с побережья Балтийского моря на севере Германии в южную часть страны и до границы с Чехией. Однако из-за задержки в строительстве «Северного потока-2» EUGAL оказался ненужным. Если бы Газпром не прокачивал через него свой газ, то этот трубопровод мог испортиться.
21 декабря компания Allseas, которая строит российский морской трубопровод, объявила об остановке работ из-за санкций США, предусмотренных в подписанном Дональдом Трампом оборонном бюджете.
Достроить газопровод в обход санкций США могли бы российские корабли, однако единственное судно, способное на это, находится на Дальнем Востоке. Для того, чтобы возобновить строительство «Северного потока-2», этому кораблю нужно идти до датских вод около 2 месяцев. Несмотря на это, в Германии ожидают завершения строительства во второй половине 2020 года.
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