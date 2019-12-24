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Оператор ГТС рассказал, сколько потеряет Украина из-за "Турецкого потока"

Оператор ГТС рассказал, сколько потеряет Украина из-за "Турецкого потока"

Запуск газопровода “Турецкий поток” снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для привлечения инфраструктуры “старого” Трансбалканского газопровода.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

“Сегодня (8 января 2020 года. – Ред.) пафосно был запущен Турецкий поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже почувствовали его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд м3.

Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе”, – написал Макогон.

Напомним, вчера, 8 января 2020 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин официально запустили трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ будет поставляться в Южную Европу в обход территории Украины.

По материалам Економічна Правда
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