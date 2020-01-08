Отпуск у воспитателей детсадов: продолжительность по новым правилам

Продолжительность основного ежегодного отпуска воспитателей детсадов в 2020 году составляет 56 календарных дней.

Это предусмотрено Постановлением Правительства от 10 июля 2019 года №694, вступившим в силу с 1 января 2020 года.

Каких педагогов касаются изменения:

воспитателей заведений дошкольного образования, независимо от групп детей, с которыми они работают, в том числе общего развития;

воспитателей заведений общего среднего образования, включая воспитателей интернатов при школах;

инструкторов по физкультуре и руководителей кружков студий, секций, других форм кружковой работы;

ассистентов воспитателей заведений общего среднего образования.

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При этом продолжительность отпуска воспитателей заведений высшего и последипломного образования, в частности тех, кто работает в общежитиях, увеличится до 42 календарных дней.

Отпуск в 2020 году должен предоставляться полной продолжительности, которая предусмотрена постановлением КМУ №694, без соблюдения пропорциональности отработанного рабочего времени.

Справка Finance.ua:

Хотя законодательство предусматривает ежегодный отпуск, на практике это правило не всегда действует, поэтому некоторые работники могут накапливать отпуска за несколько лет.

В Украине могут в два раза увеличить отпуск за свой счет – с 15 до 30 дней.

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