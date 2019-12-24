Представитель МВФ: Потребители выиграют от подорожания гривны

Украинские потребители выиграют от подорожания гривны.

Об этом в интервью “Эспрессо” сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

“Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением”, – считает Люнгман.

Он отметил, что сложно определить главный фактор, который привел к удорожанию гривны.

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“Имеет место продолжение довольно существенного притока средств от украинцев, находящихся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высоки в то время как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшились. Два года подряд невиданного урожая – это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги”, – сказал представитель МВФ.

По словам Люнгмана, подорожание гривны – для потребителей это выигрыш.

“Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также ощущают, что газ – подешевел. Но по поводу экспортеров, которые конвертируют валютную выручку, то они получают меньше в гривнах”, – отметил он.