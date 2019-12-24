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В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

Ситуация с госбанками разная, в частности, “Укргазбанк” готов к приватизации, Ощадбанк и “Укрэксимбанк” проделали большую работу, а ПриватБанк – самый прибыльный.

Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

“Ситуация с госбанками разная. “Укргазбанк” – операционно эффективный, с работающей бизнес-моделью. Он больше других готов к приватизации”, – сказала Екатерина Рожкова.

Она добавила, что сегодня есть договоренность с IFC (Международная финансовая корпорация) о вхождении в капитал.

“Ощадбанк и “Укрэксимбанк” проделали огромную работу со своими кредитными портфелями, однако уровень “плохих кредитов” остается высоким”, – отметила Екатерина Рожкова.

Она сообщила, что наблюдательные советы и менеджмент банков должны провести пересмотр их бизнес-стратегий для повышения эффективности.

“ПриватБанк – самый прибыльный и с эффективной розничной бизнес-моделью. Надеюсь, судебные процессы не повлияют на его стабильную работу”, – добавила Екатерина Рожкова.

По материалам УНН
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