В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

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Ситуация с госбанками разная, в частности, “Укргазбанк” готов к приватизации, Ощадбанк и “Укрэксимбанк” проделали большую работу, а ПриватБанк – самый прибыльный.
Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
“Ситуация с госбанками разная. “Укргазбанк” – операционно эффективный, с работающей бизнес-моделью. Он больше других готов к приватизации”, – сказала Екатерина Рожкова.
Она добавила, что сегодня есть договоренность с IFC (Международная финансовая корпорация) о вхождении в капитал.
“Ощадбанк и “Укрэксимбанк” проделали огромную работу со своими кредитными портфелями, однако уровень “плохих кредитов” остается высоким”, – отметила Екатерина Рожкова.
Она сообщила, что наблюдательные советы и менеджмент банков должны провести пересмотр их бизнес-стратегий для повышения эффективности.
“ПриватБанк – самый прибыльный и с эффективной розничной бизнес-моделью. Надеюсь, судебные процессы не повлияют на его стабильную работу”, – добавила Екатерина Рожкова.
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