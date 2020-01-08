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Работники сельского хозяйства в 2019 году отработали наибольшее количество часов - Госстат

Работники сельского хозяйства в 2019 году отработали наибольшее количество часов - Госстат

Больше всего отработанного рабочего времени в 2019 году в Украине было у штатных работников сельского хозяйства в июле.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики.

Больше всего рабочего времени работники провели в сфере сельского хозяйства:

  • 170 часов – в июле;
  • 168 рабочих часов – также в июле (в целом сельское, лесное и рыбное хозяйства);
  • 164 рабочих часа – в октябре.

Меньше всего отработанного рабочего времени в 2019 году было у работников:

 * сферы почтовой и курьерской деятельности в июне – 109 часов;

  • сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха в июле и августе – 110 часов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.
  • Наиболее востребованными профессиями в III квартале 2019 года по Украине стали профессии продавца-консультанта, рабочие специальности в производстве и профессия бухгалтера.
  • Аналитики LinkedIn наиболее перспективными назвали профессии в области искусственного интеллекта.

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По материалам Finance.UA
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