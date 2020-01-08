Работники сельского хозяйства в 2019 году отработали наибольшее количество часов - Госстат

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Больше всего отработанного рабочего времени в 2019 году в Украине было у штатных работников сельского хозяйства в июле.
Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики.
Больше всего рабочего времени работники провели в сфере сельского хозяйства:
Меньше всего отработанного рабочего времени в 2019 году было у работников:
* сферы почтовой и курьерской деятельности в июне – 109 часов;
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