Центробанк Багамских островов начал тестировать цифровую валюту

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Финансовый регулятор Багамских островов сообщил о выпуске цифровой версии багамского доллара Sand Dollar и начале ее тестирования.
Согласно заявлению центробанка, цифровые платежи и допуск новых категорий поставщиков финансовых услуг на внутренний рынок ускорят реформу платежной системы.
Изначально Sand Dollar будет опробован в районе Эксума, а в первой половине 2020 года география тестирования монеты расширится на Абако и несколько других островных районов.
«Цифровой актив позволит поддержать стабильность финансового сектора и снизить издержки при обработке транзакций, а также минимизировать риски преступлений, связанных с оборотом наличных денежных средств», — заявил регулятор.
Одновременно с пилотным проектом Центральный банк будет содействовать разработке новых правил для цифровой валюты и защиты потребителей, в том числе в отношении стандартов защиты данных.
О планах по выпуску цифровой валюты власти Багамских островов сообщали с июня 2018 года. Тогда министр финансов Петер Тернквест подчеркнул важность разработки нового цифрового платежного сервиса для небольших островов из-за сокращения присутствия коммерческих банков.
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