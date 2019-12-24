Центробанк Багамских островов начал тестировать цифровую валюту

Финансовый регулятор Багамских островов сообщил о выпуске цифровой версии багамского доллара Sand Dollar и начале ее тестирования.

Согласно заявлению центробанка, цифровые платежи и допуск новых категорий поставщиков финансовых услуг на внутренний рынок ускорят реформу платежной системы.

Изначально Sand Dollar будет опробован в районе Эксума, а в первой половине 2020 года география тестирования монеты расширится на Абако и несколько других островных районов.

«Цифровой актив позволит поддержать стабильность финансового сектора и снизить издержки при обработке транзакций, а также минимизировать риски преступлений, связанных с оборотом наличных денежных средств», — заявил регулятор.

Одновременно с пилотным проектом Центральный банк будет содействовать разработке новых правил для цифровой валюты и защиты потребителей, в том числе в отношении стандартов защиты данных.

О планах по выпуску цифровой валюты власти Багамских островов сообщали с июня 2018 года. Тогда министр финансов Петер Тернквест подчеркнул важность разработки нового цифрового платежного сервиса для небольших островов из-за сокращения присутствия коммерческих банков.