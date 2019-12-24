За год Украина погасила более 464 млрд долгов

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В 2019 году на обслуживание государственного долга было направлено 119,2 млрд грн, на погашение – 345,2 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
“В 2019 году на обслуживание и погашение государственного долга было направлено в гривневом эквиваленте, соответственно, 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за этот период внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222,6 млрд грн – заимствования в гривне), внешние в гривневом эквиваленте – 63,8 млрд грн.
“На фоне макроэкономической стабильности и ожидаемого экономического роста Украины спрос на ОВГЗ был поддержан со стороны нерезидентов, которые получили в мае легкий доступ к ОВГЗ благодаря присоединению Украины к сети Clearstream. Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%”, – подчеркнули в Минфине.
По оперативной оценке, государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом – 74,5 млрд долл. США и сократился по отношению к ВВП до 45%. Гарантированный государством долг на конец года, по оценке, составил около 6,6% ВВП.
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