ТОП-5 легковых автомобилей с пробегом (данные за 2019 год)

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В декабре украинцы зарегистрировали 30,7 тыс. легковушек с пробегом, что свидетельствует о росте их количества по сравнению с предыдущим годом на 44%.
Этот результат стал самым большим за последние девять месяцев.
Об этом сообщает Ассоциация производителей Украины “Укравтопром”.
По итогом года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации. Почти 3/4 от этого количества – машины из стран ЕС.
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В результате за 2019 год регистрации старых автомобилей почти в 5 раз превысили продажи новых.
ТОП-5 легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине:
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