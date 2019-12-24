ТОП-5 легковых автомобилей с пробегом (данные за 2019 год)

В декабре украинцы зарегистрировали 30,7 тыс. легковушек с пробегом, что свидетельствует о росте их количества по сравнению с предыдущим годом на 44%.

Этот результат стал самым большим за последние девять месяцев.

Об этом сообщает Ассоциация производителей Украины “Укравтопром”.

По итогом года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации. Почти 3/4 от этого количества – машины из стран ЕС.

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В результате за 2019 год регистрации старых автомобилей почти в 5 раз превысили продажи новых.

ТОП-5 легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине:

Volkswagen – за год украинцы поставили на учет 74 856 импортированных б/у автомобилей этой марки;

Opel – 34 893 подержанных авто;

Renault – 31 994 авто с пробегом;

Skoda – импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 31 920 украинцев;

Ford – 28 202 машины.

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