Nokia возродит еще один кнопочный телефон

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Компания HMD Global возродит одну из классических моделей телефонов Nokia.
Презентация должна состояться в конце месяца, пишет GSMArena со ссылкой на пост топ-менеджера компании.
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января. Вместе с тем отдельно указывается, что телефон будет из классической линейки Nokia.
Первым перевыпущенным HMD Global телефоном стала Nokia 3310, представленная в феврале 2017 года. Телефон получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру. Устройство поддерживает карты памяти microSD, по сравнению с предшественником оно стало значительно тоньше и легче. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и возможность работы в качестве точки доступа.
Позже компания показала новую версию «телефона-банана» 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была представлена новая раскладушка 2720 Flip — переиздание телефона Nokia 2720 Fold, вышедшего в 2009 году.
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