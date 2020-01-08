Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 года

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С 2021 года Евросоюз запускает систему авторизации въезда в Шенгенскую зону для стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе для Украины. Украинцы перед поездкой в страны Шенгена должны будут заполнять онлайн-анкету ETIAS – EU Travel Information & Authorisation System – и платить 7 евро (раз в 3 года).
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Это нововведение начнет работать с 2021 года, при этом не коснется детей и граждан старше 70 лет.
Как это будет действовать:
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