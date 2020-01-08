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Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 года

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 года

С 2021 года Евросоюз запускает систему авторизации въезда в Шенгенскую зону для стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе для Украины. Украинцы перед поездкой в страны Шенгена должны будут заполнять онлайн-анкету ETIAS – EU Travel Information & Authorisation System – и платить 7 евро (раз в 3 года).

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Это нововведение начнет работать с 2021 года, при этом не коснется детей и граждан старше 70 лет.

Как это будет действовать:

  • в системе ETIAS путешественникам будет необходимо подать онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета. Чтобы избежать проблем на границе, анкету следует заполнять минимум за 4 дня до выезда;
  • система будет содержать базу данных о пересечении всех путешественников границ Шенгена. Ранее каждая страна хранила информацию отдельно, теперь это будет централизованно;
  • авторизация рассчитана на короткие поездки, которые могут длиться до 90 дней. Как говорится на сайте ETIAS, заполнение формы требует не более 10 минут;
  • для того, чтобы заявление было принято, оплата визы должна быть произведена с помощью дебетовой или кредитной карты. После получения оплаты запрос ETIAS автоматически отправляется и проверяется системой;

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  • единственным официальным необходимым документом, который должен быть под рукой при заполнении заявления ETIAS, является биометрический паспорт;
  • после успешной регистрации ETIAS путешественник получит сообщение по электронной почте. После этого можно ездить в Европу в течение трех лет подряд на срок до 90 дней или до истечения срока действия паспорта.
По материалам Mind
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