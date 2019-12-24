0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Как будут получать "пакет малыша" в 2020 году

Как будут получать "пакет малыша" в 2020 году

Минсоцполитики планирует установить стоимость единовременной натуральной помощи „пакет малыша” на уровне не более 5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует проект порядка, обнародованный на сайте ведомства.

Проектом постановления КМУ планируют утвердить:

  • порядок обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью „пакет малыша” за счет средств государственного бюджета;
  • порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью „пакет малыша”.

Читайте также: Кабмин пересмотрит содержимое пакетов малыша

При этом в 2020 году новые „пакеты малыша” будут закупать только после полной выдачи „пакетов малыша”, приобретенных в 2019 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

По документу, Министерство здравоохранения должно обеспечить:

  • проведение в женских консультациях, родильных домах и отделениях, перинатальных центрах, неонатальных центрах информационно-разъяснительной работы по комплектованию единовременной натуральной помощи „пакет малыша”;
  • организацию выдачи одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” в роддомах и отделениях;
  • информирование о необходимости обеспечения роддомов и отделений одноразовой натуральной помощью “пакет малыша”.

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Часть суммы, а именно 10 320 грн, родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.