Как будут получать "пакет малыша" в 2020 году

Минсоцполитики планирует установить стоимость единовременной натуральной помощи „пакет малыша” на уровне не более 5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует проект порядка, обнародованный на сайте ведомства.

Проектом постановления КМУ планируют утвердить:

порядок обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью „пакет малыша” за счет средств государственного бюджета;

порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью „пакет малыша”.

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При этом в 2020 году новые „пакеты малыша” будут закупать только после полной выдачи „пакетов малыша”, приобретенных в 2019 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

По документу, Министерство здравоохранения должно обеспечить:

проведение в женских консультациях, родильных домах и отделениях, перинатальных центрах, неонатальных центрах информационно-разъяснительной работы по комплектованию единовременной натуральной помощи „пакет малыша”;

организацию выдачи одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” в роддомах и отделениях;

информирование о необходимости обеспечения роддомов и отделений одноразовой натуральной помощью “пакет малыша”.

Справка Finance.ua:

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.