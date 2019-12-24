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Украинцам уже доступна услуга е-Малыш

Украинцам уже доступна услуга е-Малыш

В Украине запустили услугу е-Малыш. Первыми пользователями сервиса стала пара в Харьковском городском перинатальном центре.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также и дома через Интернет, и в ЦПАП», – сообщил он.

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Отмечается, что теперь, вместо необходимых 37 документов, нужен всего один.

«Молодые родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов», – сказал Гончарук.

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Где будет доступен сервис: в январе комплексная услуга е-Малыш заработает еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Справка Finance.ua:

В рамках проекта «е-Малыш» по одному заявлению можно будет получить следующие 10 услуг:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания новорожденного;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.
По материалам Finance.UA
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