Украинцам уже доступна услуга е-Малыш

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В Украине запустили услугу е-Малыш. Первыми пользователями сервиса стала пара в Харьковском городском перинатальном центре.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
«Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также и дома через Интернет, и в ЦПАП», – сообщил он.
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Отмечается, что теперь, вместо необходимых 37 документов, нужен всего один.
«Молодые родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов», – сказал Гончарук.
Где будет доступен сервис: в январе комплексная услуга е-Малыш заработает еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
В рамках проекта «е-Малыш» по одному заявлению можно будет получить следующие 10 услуг:
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