0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры Apple

Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук передал SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) данные о своей зарплате в компании.

Как сообщает Macrumors.com, в 2019 году Кук заработал более $11 млн.

По информации издания, базовая зарплата СЕО Apple составила $3 млн. Также он получил дополнительную доплату $7,7 млн в виде поощрений за выполнение планов.

Помимо этого, Тим Кук заработал $884 тысяч в виде дополнительной компенсации. Общая сумма зарплаты составила 11 млн 555 тысяч 466 долларов.

При этом, дополнительная компенсация включала отпускные на общую сумму $92 тысячи, а также 457 083 доллара в качестве расходов на безопасность и $315 тысяч 311 за личное использование частного самолета.

Стоит отметить, что зарплата Тима Кука в 2019 году была на $4 млн меньше, чем в 2018 году: тогда CEO Apple заработал более $15 млн.

Остальные руководители Apple получали базовый оклад в размере $1 млн, а также акции и вознаграждения на сумму до $2,5 млн. Так, Лука Маэстро, Кейт Адамс и Джефф Уильямс заработали более $25 млн.

Анжела Арендтс, которая ушла из компании в начале года, заработала $22 млн, а ее преемник Дейрдре О’Брайен — $19 млн.

Средняя зарплата в Apple составляет 57 тысяч 596 долларов (почти 3,7 млн грн). Столько заработали сотрудники розничной торговли и поддержки. Таким образом, Кук заработал в 201 раз больше среднего вознаграждения работникам.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.