Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры Apple

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Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук передал SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) данные о своей зарплате в компании.
Как сообщает Macrumors.com, в 2019 году Кук заработал более $11 млн.
По информации издания, базовая зарплата СЕО Apple составила $3 млн. Также он получил дополнительную доплату $7,7 млн в виде поощрений за выполнение планов.
Помимо этого, Тим Кук заработал $884 тысяч в виде дополнительной компенсации. Общая сумма зарплаты составила 11 млн 555 тысяч 466 долларов.
При этом, дополнительная компенсация включала отпускные на общую сумму $92 тысячи, а также 457 083 доллара в качестве расходов на безопасность и $315 тысяч 311 за личное использование частного самолета.
Стоит отметить, что зарплата Тима Кука в 2019 году была на $4 млн меньше, чем в 2018 году: тогда CEO Apple заработал более $15 млн.
Остальные руководители Apple получали базовый оклад в размере $1 млн, а также акции и вознаграждения на сумму до $2,5 млн. Так, Лука Маэстро, Кейт Адамс и Джефф Уильямс заработали более $25 млн.
Анжела Арендтс, которая ушла из компании в начале года, заработала $22 млн, а ее преемник Дейрдре О’Брайен — $19 млн.
Средняя зарплата в Apple составляет 57 тысяч 596 долларов (почти 3,7 млн грн). Столько заработали сотрудники розничной торговли и поддержки. Таким образом, Кук заработал в 201 раз больше среднего вознаграждения работникам.
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