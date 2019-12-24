Правительство меняет подходы к помощи семьям, оказавшихся в сложных жизненных условиях

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Правительство вводит своевременную профессиональную помощь для выхода из кризисной ситуации для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Для помощи таким семьям Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов в сфере социальной работы. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных общинах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.
Что изменится:
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Адресная соцподдержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предусмотрена Программой деятельности Кабмина, которую утвердили в сентябре 2019 года.
Этот документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица могут дать обратную связь.
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