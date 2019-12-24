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Правительство меняет подходы к помощи семьям, оказавшихся в сложных жизненных условиях

Правительство меняет подходы к помощи семьям, оказавшихся в сложных жизненных условиях

Правительство вводит своевременную профессиональную помощь для выхода из кризисной ситуации для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Для помощи таким семьям Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов в сфере социальной работы. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных общинах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Что изменится:

  • правительство меняет подходы к помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и сосредоточит внимание на предупреждении попадания украинцев в такие ситуации;
  • увеличится количество специалистов по социальной работе;
  • вводится принцип «деньги ходят за человеком» – начисление средств будет происходить напрямую;
  • вводится новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

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Адресная соцподдержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предусмотрена Программой деятельности Кабмина, которую утвердили в сентябре 2019 года.

Этот документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица могут дать обратную связь.

Справка Finance.ua

  • Кабинет Министров Украины увеличил размер пособия на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.
  • В базах данных пограничников на начало 2020 года значится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов.

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По материалам Finance.UA
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