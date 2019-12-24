В Германии впервые за 17 лет снизили цены на железнодорожные билеты

В Германии впервые за 17 лет снизили стоимость проезда в поездах дальнего следования, дабы сделать железнодорожный транспорт более привлекательным.

Об этом пишет The Guardian.

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Компания поездов Intercity Express Deutsche Bahn уменьшает тарифы на 10% для пользователей, путешествующих на расстояние более 50 км.

В поездах компании также снижают цены на специальные предложения и дополнительные услуги, в частности транспортировки велосипедов.

Билеты подешевели благодаря уменьшению налога на добавленную стоимость – за поездку по железной дороге нужно будет заплатить 7% вместо 19%.

В Deutsche Bahn считают, что снижение цен поможет компании заполучить еще 5 млн пассажиров в 2020 году.