Власти Бразилии наложили на Facebook крупный штраф

Министерство юстиции Бразилии заявило, что оштрафовало технологического гиганта США Facebook Inc на 6,6 млн реалов (1,6 млн долларов) за ненадлежащий обмен данными пользователей.

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Департамент защиты потребителей министерства заявил, что обнаружил, что данные от 443 000 пользователей Facebook были неправильно предоставлены разработчикам приложения под названием “thisisyourdigitallife”. Как сообщается в заявлении министерства, данные передаются в “сомнительных” целях.

Министерство заявило, что крупнейшая в мире социальная сеть не смогла предоставить пользователям адекватную информацию о настройках конфиденциальности по умолчанию, особенно связанных с данными “друзей” и “друзей друзей”. Расследование началось после сообщений средств массовой информации о неправомерном использовании данных политической консалтинговой компанией Cambridge Analytica в 2018 году.

У Facebook есть 10 дней для обжалования решения. Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней.