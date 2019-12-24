0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Власти Бразилии наложили на Facebook крупный штраф

Власти Бразилии наложили на Facebook крупный штраф

Министерство юстиции Бразилии заявило, что оштрафовало технологического гиганта США Facebook Inc на 6,6 млн реалов (1,6 млн долларов) за ненадлежащий обмен данными пользователей.

Читайте также: Япония усилит контроль над технологическими гигантами

Департамент защиты потребителей министерства заявил, что обнаружил, что данные от 443 000 пользователей Facebook были неправильно предоставлены разработчикам приложения под названием “thisisyourdigitallife”. Как сообщается в заявлении министерства, данные передаются в “сомнительных” целях.

Министерство заявило, что крупнейшая в мире социальная сеть не смогла предоставить пользователям адекватную информацию о настройках конфиденциальности по умолчанию, особенно связанных с данными “друзей” и “друзей друзей”. Расследование началось после сообщений средств массовой информации о неправомерном использовании данных политической консалтинговой компанией Cambridge Analytica в 2018 году.

У Facebook есть 10 дней для обжалования решения. Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.