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За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием для выезда за границу.

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“Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, нет ли ограничений по выезду за пределы Украины”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов.
  • У неплательщиков алиментов конфискуют имущество, их отправляют на принудительные работы, накладывают административные аресты и даже лишают свободы на определенный срок.
  • В декабре минимальный размер алиментов для детей до шести лет составлял 889,5 грн, для детей от шести до 18 лет — 1109 грн.

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По материалам Finance.UA
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