За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

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В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием для выезда за границу.
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“Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, нет ли ограничений по выезду за пределы Украины”, – говорится в сообщении.
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