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Нацбанк назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ

Нацбанк назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ

В декабре 2019 года оптимизм от возможного подписания “первой фазы” торгового соглашения между США и Китаем поддерживал мировые товарные и финансовые рынки.

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (декабрь 2019 года).

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Как отмечается в обзоре, мировые цены на нефть росли также на фоне снижения запасов нефти в США и действующих ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

“Вместе с тем, теплая погода обусловила снижение цен на газ во второй половине месяца”, – отмечают эксперты НБУ.

Напомним, в ноябре цены на природный газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, с учетом резкого похолодание в конце ноября – начале декабря.

По материалам Finance.UA
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